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27.05.2019 18:30
Рубрика: В мире

Парламент Австрии впервые за 70 лет вынес вотум недоверия канцлеру

Текст: Игорь Дунаевский
Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству. В поддержку этого решения, которое станет для республики первым за более чем 70 лет, высказались 110 депутатов.
Канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Теперь президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену предстоит отправить правительство в отставку и сформировать новый кабинет. Курц и его министры временно продолжат исполнять свои обязанности.

В МИД РФ оценили политический скандал в Австрии

Инициатива о вотуме недоверия стала продолжением скандала вокруг публикации в немецких СМИ видеозаписи с провокацией против лидера Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнца-Кристиана Штрахе, занимавшего должность вице-канцлера. Последний сразу ушел в отставку, а Курц объявил о разрыве коалиции с FPÖ, созвал внеочередные выборы и временно раздал опустевшие министерские должности представителям своей партии. Оппозиционную Социал-демократическую партию Австрии такое развитие событий не устроило, и на голосование был выставлен вопрос о вотуме недоверия. Это решение поддержали партия "Сейчас - Список Пильца" и FPÖ, которую Курц после скандала отрезал от правившей коалиции.
 

В мире Европа Австрия
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