Косачев: В новом составе Европарламента усиливается фрагментация

Ключевых вывода три.

Первый - канула в вечность политическая традиция, существовавшая с момента создания Европарламента 40 лет назад, когда Евросоюзом правила коалиция из двух крупнейших партийных объединений, право- и левоцентристов. Теперь Европейская народная партия и социал-демократы будут вынуждены обратиться за поддержкой к либералам или "зеленым". Успех этих двух сил, несомненно - также один из важных результатов прошедших выборов. Темы личных свобод и экологии стали по своему также полем противостояния избирателей брюссельской бюрократии, однако коалиция правящих право- и левоцентристских партий, например, с "зелеными" представляется вполне предпочтительным сценарием для них всех.

Второй - в новом составе явно усиливается фрагментация. Ожидаемо усилили свои позиции правые, среди них особо торжествуют евроскептики. Но никакого большинства у них не будет. Другое дело, что на национальном уровне некоторые партии добились впечатляющего результата: так, во Франции партия Марин Ле Пен нанесла сокрушительное поражение правящим партиям, но это стало, скорее, личным фиаско президента Эмманюэля Макрона. А в Великобритании победа партии Brexit Н.Фараджа - также следствие правительственного кризиса.

Не могли не сказаться на итогах выборов (включая процент явки) и активные кампании в Европе как самих правонационалистических сил, так и против них. Если правых обвиняют в популизме и спекулировании на острых проблемах, то против них действовали весьма грубо, если вспомнить скандал с вице-канцлером Австрии Штрахе, приуроченный непосредственно к выборам в Европарламент. Это стоило голосов партии самого Штрахе в Австрии, однако могло иметь обратный эффект в других странах, где избиратели увидели, сколь грязными методами действуют против усиливающихся правых, и могли получить дополнительную мотивацию для прихода к урнам. Весьма характерны, например, слова официального брюссельского чиновника, комиссара ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, которую фракция "Альянс либералов и демократов за Европу" выдвигает на пост главы Еврокомиссии. Она сказала по поводу правых, что это "партии, называющие себя националистическими, но продающие свою страну русским". Так в Брюсселе вслух говорят о тех, за кого голосовали миллионы людей. Нужно ли удивляться, что популярность правящих элит достигла сегодня самой низкой отметки в истории Евросоюза?

Третий - в Евросоюзе все будет относительно по-прежнему, это не революция и тем более не переворот. Однако нам в России следует, конечно же, внимательнее присмотреться к новому раскладу в высшем законодательном и представительном органе власти в ЕС. Можно надеяться на определенное ослабление нынешнего русофобского консенсуса в Европарламенте и усиление более трезвомыслящих сил.

Но я бы обратил внимание и на новые темы в нашем диалоге, помимо энергетики и региональных конфликтов. Есть вопросы, которые явно волнуют европейских избирателей как минимум не меньше, в частности - экология. Думаю, здесь есть смысл подумать о той повестке, которую Россия могла бы предложить ЕС к обсуждению. Как и по некоторым другим направлениям (миграция, контроль над вооружениями, киберпространство и т.п.).

И надо, разумеется, возобновлять работу Комитета парламентского сотрудничества Россия - ЕС. Его заморозка не принесла никаких результатов, кроме нарастания взаимного непонимания. Мы с российской стороны готовы к такому сотрудничеству. Будем ждать сигналов от нового состава Европарламента.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.