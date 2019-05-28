Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер отношений

В атмосфере большой личной симпатии и уважения к народам обеих государств прошла 28 мая в Нур-Султане встреча Александра Лукашенко и первого главы Казахстана Нурсултан Назарбаева.

"В жесточайшие времена по самым серьезным вопросам как бы мы ни спорили, мы всегда оказывались по одну сторону баррикад. У Казахстана и Беларуси никогда не было полярных точек зрения на те или иные проблемы. Поэтому наша дружба будет развиваться", - выразил уверенность белорусский лидер, особо отметив, что казахстанцы ценят, прежде всего, стабильность и спокойствие так же, как и другие народы.

Во время беседы Нурсултан Назарбаев вручил Александру Лукашенко орден "Первый Президент Республики Казахстан - Лидер Нации Нурсултан Назарбаев", который является государственной наградой страны. Он отметил, что впервые встречается с белорусским руководителем уже в статусе лидера нации, обладая другими полномочиями. "Все эти годы мы были инициаторами всех интеграционных процессов. Разные были моменты в этой жизни. Но всю жизнь буду помнить наши отношения", - заверил лидер нации.

Говоря о Евразийском экономическом союзе, он отметил, что за последние годы удалось значительно поднять взаимную торговлю, сотрудничество, создать совместные предприятия. "Но надо продолжать. Трудности есть, но без этой интеграции тоже трудно", - резонно заметил Назарбаев.

Первый президент Казахстана сообщил, что ему поступило предложение стать Почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, и спросил, что по этому поводу думает глава белорусского государства. "Я уже сказал свое мнение. И сегодня, и раньше. И с Владимиром Путиным мы обсуждали. Вы обещали, что будете теперь с нас спрашивать", - с оптимизмом подтвердил свою позицию президент РБ.

В целом, констатирует БЕЛТА, общение лидеров проходило в очень дружеском ключе. Назарбаев рассказывал о происходящих в Казахстане политических трансформациях, нюансах в своей нынешней государственной деятельности. Он также отметил в ходе диалога и большой вклад президента РБ в развитие своей страны: "В очень непростых условиях вы держите Беларусь на таком высоком уровне. Вы - самый настоящий боец и пример", - подчеркнул Назарбаев, пригласив Лукашенко посетить Казахстан с отдельным визитом.