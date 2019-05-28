В мире
28.05.2019 16:15
Текст: Алексей Чуриков

Токаев наградил лидеров России, Беларуси и Киргизии орденом Назарбаева

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил президента России Владимира Путина орденом "Первый президент Республики Казахстан - лидер нации Нурсултан Назарбаев". В сообщении пресс-службы казахстанского президента уточняется, что соответствующий указ был подписан 28 мая.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Отмечается, что орден российскому лидеру присужден за вклад в углубление и расширение сотрудничества между Россией и Казахстаном, а также в честь 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.

Аналогичные ордена также получили президент Белоруссии Александр Лукашенко и киргизский глава Жээнбеков Сооронбай.

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