Лукашенко направился на саммит ЕАЭС в Нур-Султан

Итоги развития Евразийского союза и его дальнейшие перспективы входят в программу юбилейных мероприятий в Казахстане, участие в которые примет белорусский лидер, информирует его пресс-служба.

Александр Лукашенко направился 28 мая с рабочим визитом в Нур-Султан, где в среду будет участвовать в работе Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие, уточняют местные источники, пройдет в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе - "главы государств планируют проанализировать итоги развития союза, определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей".

На казахстанский саммит, кроме того, вынесены и вопросы расширения международного сотрудничества ЕАЭС, формирования общего электроэнергетического рынка, взаимодействия в таможенной сфере, основных ориентиров макроэкономической политики на 2019-2020 годы, хода реализации цифровой повестки, создания Совета по промышленной политике ЕАЭС. По итогам заседания планируется принятие соответствующих международных документов.

У президента Беларуси, информирует источник в его администрации, запланированы и двусторонние встречи с зарубежными лидерами.