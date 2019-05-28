Лукашенко заявил о динамичном развитии отношений с Казахстаном

Мост искреннего доверия и сотрудничества длиною в три тысячи километров, выстроенный в формате братской кооперации между Минском и Нур-Султаном, по мнению президента РБ, всегда будет надежным и добрым. Эту традиционную позицию Минска подтвердил 28 мая Александр Лукашенко на встрече с президентом Казахстана в его резиденции "Акорда" Касым-Жомартом Токаевым.

"Что касается наших отношений, то они всегда будут хорошими, всегда будут добрыми, и я нисколько не сомневаюсь, что мы сможем и добавить в наших отношениях", - выразил убеждение глава белорусского государства, сообщает его пресс-служба.

Президент Беларуси, напомнив о своей недавней встрече с посолом республики в белорусской столице, уточнил и конкретные магистральные направления, по которым обе страны Содружества, по его представлению, могут и дальше продвинуться в развитии экономических связей. Он напомнил, что документом практического взаимодействия остается дорожная карта развития сотрудничества между правительствами на 2019-2020 годы.

Что касается товарооборота между Нур-Султаном и Минском, то, как отметил Лукашенко, в прошлом году он достиг почти $900 млн, увеличившись на 30% к уровню 2017 года. При этом белорусский экспорт превысил $783 млн. В Казахстан из Беларуси поставляются тракторы и тягачи, мебель и грузовые автомобили, лекарства, молоко, сахар и мясные продукты. Беларусь, в свою очередь, импортирует нефтепродукты, каменный уголь, рельсы, прокат из нелегированной стали, семена льна, хлопковое волокно.

Заметно подрос между партнерами по СНГ и объем услугами торговли. В 2018 году, судя по данным статистики, он сложился в размере более $153 млн. Увеличивается и объем казахстанских инвестиций в экономику РБ. Они превысили в истекшем году $18,8 млн, из которых прямые вложения в экономику составили более $18 млн.

Кстати, и товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает уже более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала. Функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. Кроме того, в дружественной стране работают 256 организаций с белорусским участием, а в РБ действует 45 предприятий с казахстанским капиталом.

Как уже ранее сообщал "СОЮЗ", белорусский руководитель прибыл с двухдневным визитом в Нур-Султан, где в среду будет участвовать в работе Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах. С учетом юбилейной даты - пятилетия Договора о Евразийском экономическом союзе - "главы государств планируют проанализировать итоги развития союза, определят дальнейшие перспективы совместной работы по углублению евразийской интеграции, качественной реализации уже имеющихся договоренностей".