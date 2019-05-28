Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое запрещает государственным и муниципальным организациям закупать импортное вино.

Документ об этом размещен на сайте кабмина.

В нем написано, что к госзакупкам не будут допускаться любые вина, в том числе - фруктовые, ликерные, игристые, если они произведены за рубежом.

Этот шаг сделан в помощь развитию российского виноградарства и виноделия.

В пояснительных документах уточняется, что из магазинов импортные вина не исчезнут - на коммерческое обращение этих напитков в нашей стране ограничений нет.

Ранее Роскачесво провело масштабное исследование отечественного вина, которое показало, что многие российские напитки по качеству не уступают импортным. А в дешевом ценовом сегменте, российское вно практически всегда лучше зарубежного.