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28.05.2019 16:25
Рубрика: Легковые авто

Mercedes тестирует новый GLA без дверей

Текст: Евгений Костин

Издание AutoWeek опубликовало фото тестового прототипа нового Mercedes-Benz GLA - самого компактного кроссовера в линейке немецкого бренда. Это первый раз, когда удалось сфотографировать новинку, и на снимках есть одна занимательная деталь.

Фото: пресс-служба Mercedes-Benz
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В Mercedes не скрывали, что в основу новых автомобилей ляжет платформа MFA, которая предполагает поперечное размещение двигателя и привод на передние колёса. Новый GLA станет седьмой моделью компании, созданной на этой "тележке".

Напомним, на MFA базируется и "мини-Гелендваген" Mercedes-Benz GLB, дизайн которого выполнен по главной заповеди настоящего внедорожника: квадратный и практичный. Новый GLA же, судя по фото, решил не отходить от прежней философии. На испытаниях "шпионы" сфотографировали новинку уже в новом кузове. Пока без задней правой пассажирской двери, вместо которой установлен кусок прозрачного пластика. На снимке можно заметить, что форма отсутствующего элемента будет отличной от текущего варианта: дверь станет меньше и лишится "форточки".

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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В моторную гамму новинки могут войти те же двигатели, которые доступны для A-Class и соплатформенников: полутора- и двухлитровые дизели мощностью от 95 до 190 л.с., бензиновые моторы объёмом 1.3 и 2.0 литра с отдачей в диапазоне от 109 до 224 л.с. Разумеется, будут и "заряженные" версии под суббрендом Mercedes-AMG.

Опять же, ориентируясь на фото, можно оценить фазу тестов и с уверенностью сказать, что в этом году новый GLA не появится. Самые вероятные площадки для дебюта кроссовера - детройтский автосалон в январе или одно из апрельских мотор-шоу (Нью-Йорк или Шанхай).

Напомним, Mercedes-Benz GLA обновился в 2017 году. В настоящее время модель доступна в России с двигателями объёмом 1.6 и 2.0 литра, мощность которых составляет 156 и 211 л.с. соответственно. Цена на кроссовер в "минималке" - от 2 170 000 рублей.

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#Mercedes-Benz