Минпромторг: Идея сдачи бутылок в магазинах противоречит СанПиНам

В Минпромторге рассмотрели вопрос об обязанности магазинов принимать тару, в том числе стеклянную, от потребителей для повторного использования и, в целом, поддержали идею. Но отметили: она противоречит СанПиНам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства агентству РИА Новости.

Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения требует, чтобы отходы потребления были безопасными для людей, а их сбор соответствовал СанПиНам. А они, в свою очередь, запрещают принимать вторичное сырье в магазинах, на их складах, на территориях кафе, ресторанов и торговли.

Таким образом, вопрос еще должен быть проработан с профессиональным сообществом.