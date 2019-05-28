Москва назвала провокацией Приштины задержание сербов в Косово

Российское министерство иностранных дел прокомментировало разворачивающуюся ситуацию в непризнанной республике Косово. Соответствующее заявление официального представителя МИД Марии Захаровой опубликовано на сайте ведомства. Как отметила Захарова, Москва считает, что Приштина сознательно устроила эту провокацию .

"Рассматриваем вторжение косовоалбанского спецназа в сербонаселенные муниципалитеты на севере края утром 28 мая и задержание 13 местных сербов как очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения, установление контроля над этими районами силовым путем", говорится в заявлении представителя МИД.

Кроме того, Мария Захарова напомнила, что "в ходе диалога Белграда и Приштины при участии и поддержке Запада было достигнуто понимание, что косовский полицейский спецназ, вооруженный длинноствольным оружием, на сербонаселенный север входить не будет". "Тем не менее, на протяжении последних лет это происходит снова и снова при полном попустительстве международных Сил для Косово, имеющих необходимый мандат Совета Безопасности ООН для обеспечения мира и безопасности в крае", - подчеркнула Захарова.

В МИД также отмечают, что власти Косово "избалованы" попустительством со стороны кураторов из числа стран Запада. "Совершенно очевидно, что такое вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США. Косовские деятели уже привыкли, что все провокации сходят им с рук", - отмечается в тексте заявления.

Российское внешнеполитическое ведомство предупреждает, что подобные шаги ведут к дальнейшему разжиганию межэтнической напряженности и лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

"Момент для вторжения был выбран не случайно - сразу после выступления Президента Сербии А.Вучича в Народной скупщине по косовскому вопросу. Полагаем, что сдержанный и нацеленный на достижение справедливого долгосрочного решения подход Белграда ни Приштину, ни ее западных покровителей не интересует. В столь ответственный момент призываем международных покровителей Приштины образумить косовоалбанских радикалов и предотвратить дальнейшее разрастание конфликта с непредсказуемыми последствиями", - заключила Мария Захарова.