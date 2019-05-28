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28.05.2019 10:28
Рубрика: Легковые авто

Найден экстремальный способ борьбы с перегревом автомобиля

Текст: Евгений Костин

Домохозяйка из Индии нашла неординарный способ борьбы с повышенной температурой внутри салона и в моторном отсеке автомобиля. Лайфхак позволяет также удерживать тепло в машине в холодное время года.

"Это не только позволяет поддерживать комфортную температуру в моём автомобиле, но и помогает бороться с проблемой глобального потепления. Продукты работы системы кондиционирования негативно влияют на наш климат, а я езжу на машине без кондиционера", - рассказала изданию Hindustan Times Седжал Шах.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Если вы ещё завтракаете и у вас повышенная впечатлительность, то настаиваем прекратить чтение новости. "Инновационный" способ заключается в покрытии кузова автомобиля коровьим навозом. Такой "декор" автомобиля Седжал Шах не мог не привлечь внимания общественности, и её седан стал звездой интернета.

"Идея пришла мне в голову, когда я обмазывала коровьим помётом стены и полы своего дома: если это работает в случае с помещением, то, подумала я, почему это не может сработать и в случае с моей машиной", - говорит индийская изобретательница.

Нужно подчеркнуть, что такой апгрейд домов не является чем-то необычным для сельской местности в Индии - этому лайфхаку не одна сотня лет. Кроме функции поддержания температуры - противодействие перегреву в жаркие дни и сохранение тепла в холодное время, коровий навоз позволяет также отпугивать насекомых.

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