Найден экстремальный способ борьбы с перегревом автомобиля

Gujarat: Sejal Shah, a resident of Ahmedabad has covered her car with cow dung to beat the heat, says,' The heat was getting unbearable. I have used cow dung in my house for flooring & from that experience I thought of doing something with my car.' pic.twitter.com/xTLFhbzX8h — ANI (@ANI) 24 мая 2019 г.

Домохозяйка из Индии нашла неординарный способ борьбы с повышенной температурой внутри салона и в моторном отсеке автомобиля. Лайфхак позволяет также удерживать тепло в машине в холодное время года.

"Это не только позволяет поддерживать комфортную температуру в моём автомобиле, но и помогает бороться с проблемой глобального потепления. Продукты работы системы кондиционирования негативно влияют на наш климат, а я езжу на машине без кондиционера", - рассказала изданию Hindustan Times Седжал Шах.

Если вы ещё завтракаете и у вас повышенная впечатлительность, то настаиваем прекратить чтение новости. "Инновационный" способ заключается в покрытии кузова автомобиля коровьим навозом. Такой "декор" автомобиля Седжал Шах не мог не привлечь внимания общественности, и её седан стал звездой интернета.

"Идея пришла мне в голову, когда я обмазывала коровьим помётом стены и полы своего дома: если это работает в случае с помещением, то, подумала я, почему это не может сработать и в случае с моей машиной", - говорит индийская изобретательница.

Нужно подчеркнуть, что такой апгрейд домов не является чем-то необычным для сельской местности в Индии - этому лайфхаку не одна сотня лет. Кроме функции поддержания температуры - противодействие перегреву в жаркие дни и сохранение тепла в холодное время, коровий навоз позволяет также отпугивать насекомых.