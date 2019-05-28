НХЛ прокомментировала скандальное видео с Кузнецовым

Чуть ранее в Сети появилось видео, на котором россиянин запечатлен сидящим рядом с двумя полосками неизвестного белого порошка.

По словам Дэйли, "НХЛ нуждается в большем количестве фактов, прежде чем принимать какие-либо меры".

"Мы не собираемся говорить о расследовании, потому что считаю это слово неоднозначным. Нам надо понять, что там случилось. Кузнецов говорит, что был там, но ничего не употреблял. Так что мы не будем в чем-либо его обвинять", - подчеркнул Дэйли.

Что касается позиции "Вашингтона", то клуб уже выступил с заявлением, в котором говорится, что сейчас ведется сбор фактов и что на данном этапе никаких комментариев больше не будет.