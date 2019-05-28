Президент Сербии предложил принять "горькую правду" в отношении Косова

Президент Сербии Александр Вучич готов приложить все силы для поиска компромиссного решения по вопросу Косова и Метохии, но только после того, как Приштина отменит 100-процентные пошлины на товары из центральной Сербии, введенные в ноябре 2018 года. Свою позицию по этому вопросу глава государства изложил во время обращения к парламенту и нации на специальном заседании скупщины.

"Хотим ли мы согласиться на замороженный конфликт или будем пробовать найти решение?" - задался вопросом Вучич. "Если они отменят таможенные пошлины, я сделаю все возможное, чтобы найти какое-то компромиссное решение, в котором будут учтены интересы нашего народа, безопасность наших людей, церквей и монастырей, как и интересы Сербии", - отметил глава государства. Лишь в этом случае Белград готов говорить с Приштиной, искать выход из сложившейся ситуации, который затем будет вынесен на референдум.

При этом Вучич впервые признал, что Белград не имеет никакой власти над Косовом. "Мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", - отметил Вучич, призвав депутатов и правительство сделать выбор между "сладкой ложью и горькой правдой" и определить дальнейшую политику по отношению к автономному краю. Сербский лидер также заявил, что сохранение конфликта в замороженном состоянии зависит от албанцев. По его мнению, те ведут себя довольно нервозно, и нападение на сербов в Косове и Метохии - это вопрос нескольких дней.

Слова Вучича оказались пророческими. Во вторник утром подразделения косовского спецназа вошли в четыре сербские общины и задержали 23 человека, в том числе нескольких полицейских (как заявили в Приштине, там проводилась операция по борьбе с коррупцией и организованной преступностью). При этом спецназовцы стреляли боевыми патронами поверх голов, использовали газ и светошумовые гранаты. Международные силы для Косова под командованием Североатлантического альянса отказались вмешиваться в ситуацию, заявив, что косовский спецназ проводит обычную полицейскую операцию по ордеру прокуратуры.

Среди задержанных оказался один россиянин - сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в Косове Михаил Краснощеков. Как сообщили журналистам в Миссии ООН по делам временной администрации в Косове, россиянин находится в больнице, у него имеются телесные повреждения. МИД России рассматривает как вопиющий акт задержание гражданина РФ, обладающего к тому же дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН.

В ответ на силовую акцию косоваров Вучич привел армию в полную боевую готовность

В ответ на силовую акцию косоваров Вучич привел армию в полную боевую готовность и созвал Совет национальной безопасности. По мнению руководителя портала balkanist.ru Олега Бондаренко, последние действия косоваров выглядят "попыткой прощупать общественное мнение в Европе, границы дозволенного и слабости Сербии". По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, "вызывающее поведение косоваров является прямым следствием многолетнего потакания им со стороны Евросоюза и США".

Точка зрения

Елена Гуськова, Директор Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН:

Впервые за все годы переговорного процесса, за все годы правления Александара Вучича, он открыто заявил о том, что Косово потеряно, что оно является полугосударством, которое надо признавать. Он давно к этому шел, хотя никогда не говорил об этом. Теперь президент готовит страну к тому, что придется признавать независимость Косова. По этому вопросу население разделится: одни будут считать, что ситуация безнадежная и что-то надо решать, другие будут протестовать, возможно, произойдут какие-нибудь демонстрации, но не более того. Самое главное, что вооруженным путем Сербия действовать не готова. Очень жесткие предупреждения по этому поводу пришли со стороны США, НАТО и ЕС.

Вучич пока ставит последнее условие для продолжения переговорного процесса - это снятие пошлин с товаров, которые поставляются в Косово из Сербии. Если они будут отменены, а на албанцев давит Евросоюз, тогда придется приступать непосредственно к решению этого вопроса и подписанию соответствующих документов. Сами албанцы на уступки идти не хотят. Они претендуют на южную часть территории Сербии, такие районы, как Ниш, Прешево и Медведжа, считают, что эти земли с большинством албанского и мусульманского населения должны находиться в составе Косова. Что касается инцидента в Косове, то это попытка албанцев показать свою силу. В ответ сербская армия ничего не может сделать, она не может перейти косовскую границу.

Подготовил Денис Кабанов