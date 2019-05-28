Продажи Mazda 3 в России могут начаться летом

Mazda 3 может появиться в России уже в конце июня. По крайней мере это позволяет Одобрение типа транспортного средства, которое получило представительство японской компании. Оно начнется действовать с 21 июня.

В ОТТС вписаны как хэтчбек, давно ожидаемый российскими поклонниками марки, так и седан, который до нас мог и не добраться. Более того, по информации "РГ", именно седаны приедут в Россию первыми.

Впрочем, пятидверка во всех смыслах интереснее. Она получит 2-литровый двигатель с непосредственным впрыском топлива Mazda PE мощностью 149,6 л.с., развивающий максимальный крутящий момент 213 Нм. Работать он будет с 6-ступенчатым гидромеханическим "автоматом". У седана заявлен более скромный мотор 1.5 на 120 л.с. в сочетании с "механикой".

Передняя подвеска у Mazda 3 независимая типа Макферсон, задняя - полузависимая, пружинная. У всех колес предусмотрены дисковые тормоза. Стояночный тормоз - электромеханический.

Фото: Пресс-служба Mazda.

В ОТТС указан и широкий список опций. Это, в частности, передние и боковые подушки безопасности, а также боковые надувные шторки, коленная подушка у водителя, кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, электронная система помощи при экстренном торможении, электронные системы распределения тормозных усилий (EBD) и контроля устойчивости (DSC), бортовой компьютер, система мониторинга давления воздуха в шинах и радиоприемник. Все это будет уже в базовой версии.

По заказу будут предложены светодиодные фары, климат-контроль, навигационная система, камера заднего вида и система кругового обзора, кожаная обивка сидений, электропривод сиденья водителя, подогрев переднего ряда и ветрового стекла в зоне покоя щеток и левой стойки, системы предупреждения о нахождении транспортных средств в "мертвой зоне" и об аварийном сближении при парковке, система адаптивного круиз-контроля, усилитель звука и CD- и DVD-проигрыватель.

А вот опционального полного привода у российских Mazda 3 не будет, хотя именно он стал главной "фишкой" нового поколения модели. Также известно, что все "трешки" будут импортироваться из Японии.

В настоящее время Mazda предлагает россиянам седан Mazda 6 по цене от 1 531 000 рублей и кроссоверы СХ-5 и СХ-9 (от 1 612 000 и 2 820 000 соответственно).