Rammstein "взорвали" Сеть клипом про "мигрантов"

Вслед за эпической Deutschland и зажигательной Radio культовые немцы решили "экранизировать" песню Ausländer - отличный образец так называемого "танцевального метала". И, разумеется, сделали это в своей привычной провокационной манере.

Сама композиция, судя по ее нехитрому тексту, вроде бы посвящена интернациональному секс-туризму. Однако немецкие СМИ - углядевшие в ней намеки на многочисленных мигрантов, которые, метафорически выражаясь, занимаются любовью с Германией - похоже, оказались правы. Вот только справедливость этого предположения легендарная группа подтвердила по-своему.

Поскольку в видео все издевательски происходит ровно наоборот. Участники группы играют роли то ли миссионеров, то ли колонизаторов, высадившихся на некоем экзотическом острове. И вступивших в тесный контакт с местным темнокожим населением. Аборигены развлекают "понаехавших" танцами у костра, устраивают для них сафари, сытно кормят и не отказывают в интимных удовольствиях.

В то время как сами путешественники учат племя иностранным языкам, живописи и музыке. А под конец в качестве благодарности "одаривают" полуголых дикарок целым киндегартеном "по-арийски" белокурых детей. И весело отплывают восвояси на лодке - за исключением несчастного клавишника Флаке Лоренца, вынужденно ставшего туземным вождем.

Увидеть все это можно на официальном YouTube-канале Rammstein. Если вам, конечно, уже исполнилось 18.