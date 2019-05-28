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28.05.2019 10:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо

Текст: Иван Пышечкин

Приход холодного фронта в столичный регион после сильной жары может стать причиной возникновения шквалов, смерчей и торнадо, сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), климатолога Владимира Семенова.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В Гидрометцентре сообщили, где жару сменят ночные заморозки

Как отмечает специалист, такие опасные природные явления, как смерчи, торнадо и шквалы наиболее часто формируются в столичном регионе в конце мая - начале июня. В это время земля еще достаточно влажная, и в жару происходит больше испарений. Таким образом, атмосфера накапливает больше энергии, которая высвобождается при смене погоды.

По словам климатолога, вероятность возникновения этих разрушительных природных явлений сохраняется вплоть до октября. Однако их появление может спровоцировать только затяжной период жары, которая должна держаться в течение 10-20 дней.

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