Московские спасатели на воде перешли на усиленный режим работы

Московские спасатели перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Как пояснили в ведомстве, ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" переводится на усиленный режим работы, так как температура воздуха в столице поднимается выше 25 градусов. Поэтому количество спасателей на воде увеличивается с 70 до 100 человек. Они будут патрулировать как береговую линию, так и водную гладь. Помогать им в этом будут два беспилотных летательных аппарата.

Вторник, 28 мая, стал самым жарким днем с начала весны. Температура воздуха в среднем по городу поднялась до 27 градусов, на юго-востоке и на северо-востоке города до 28,5. Однако это не рекордный показатель. Самое жаркое 28 мая в Москве было зафиксировано в 2007 году - в тот день столбик термометра поднялся до 33,2 градуса.