Пропавших под Костромой детей нашли живыми

Участникам поисковой операции по розыску пропавших в Костромской области школьников удалось обнаружить детей живыми и невредимыми, сообщает региональное Следственное управление СК.

Вечером 27 мая в городе Шарья Костромской области ушли на прогулку и не вернулись двое детей: девочка и мальчик девяти и десяти лет. После сообщения о пропаже школьников на их поиски были брошены спасатели, волонтеры отряда "Лиза Алерт" и полиция. Поисковики прочесывали территорию города, расклеивали ориентировки с приметами школьников.

По факту пропажи детей региональное Следственное управление СК начало проверку.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится доследственная проверка по факту отсутствия девочки и мальчика в возрасте 9 и 10 лет, которых в ходе поисков обнаружили на окраине города Шарьи, - сообщили в СК.

Сейчас с найденными детьми беседуют следователи, которые выясняют обстоятельства их исчезновения.

В СК полагают, что противоправных действий в отношении детей за время их отсутствия никто не совершал.