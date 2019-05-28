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28.05.2019 07:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Аэропорты Хабаровска и Владивостока получили сообщения о минировании

Текст: Анна Бондаренко

Во вторник в 11.50 по местному времени в Международный аэропорт Владивосток поступил анонимный телефонный звонок о минировании. Сейчас главная воздушная гавань края работает в режиме усиленных мер безопасности.

"В настоящее время территория аэропорта частично оцеплена. Движение автомобильного транспорта на привокзальной площади временно ограничено. Также временно ограничен доступ в аэровокзальный комплекс для встречающих и провожающих, для пассажиров доступ в аэровокзал осуществляется по билетам", - сообщает пресс-служба аэропорта, подчеркивая, что пассажиров и обслуживающий персонал из здания эвакуировать не стали.

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На месте работают сотрудники транспортной полиции, кинологической службы УМВД Приморского края, которые обследуют территорию с помощью служебных собак. Все рейсы, за исключением двух, в Москву и южнокорейский Пусан, опоздавших с прибытием, выполнятся по расписанию.

Сообщение о минировании получил также аэропорт Хабаровска. После поступления информации о якобы заложенной бомбе, людей, находившихся в терминале внутренних линий аэропорта Хабаровска эвакуировали, а рейс из Москвы перенаправили в расположенный рядом международный терминал, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта. Сейчас в аэропорту работают взрывотехники.

Как сообщалось ранее, сегодня телефонные террористы предприняли атаку на аэропорты Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского.

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