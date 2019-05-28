Опубликовано видео с места ДТП с туристами в Приморье

В Сети появилось видео с места аварии на трассе на Хабаровск - Владивосток, где сегодня перевернулся автобус с иностранными туристами. В результате погибли двое человек, еще 19 числятся пострадавшими.

Всего же в транспортном средстве находились 40 граждан Китая.

Известно, что пассажирский автобус KIA съехал с дороги в районе 665-го километра. По предварительным данным, ДТП спровоцировало плохое самочувствие водителя.

Транспортное средство следовало по маршруту Пограничное - Владивосток. Граждане Китая ехали в Приморье в рамках соглашения между Россией и КНР об обмене туристскими группами.