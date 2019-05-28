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28.05.2019 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Шесть пострадавших в Приморье в ДТП находятся в тяжелом состоянии

Текст: Анна Бондаренко

Шестеро китайских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом, который перевернулся неподалеку от Уссурийска, находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации края.

Напомним, что по информации регионального управления МВД, всего в дорожной аварии пострадало 19 человек.

Всех пострадавших эвакуировали.
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Как сообщалось ранее, автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительной информации, причиной ДТП могло стать плохое самочувствие водителя.

Туристы ехали в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.

Между тем, Ространснадзор заявил, что проведет проверку предприятия-перевозчика.

"По факту ДТП Ространснадзором будет проведена проверка предприятия-перевозчика "Автоколонна 1887" г. Владивостока", - говорится в сообщении.

Работающие на месте сотрудники Ространснадзора уже установили, что перевозчик имеет лицензию.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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