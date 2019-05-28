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28.05.2019 13:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В архитектурное управление мэрии Якутска пришли с обысками

Текст: Антон Валагин

В здании архитектурно-планировочного управлении администрации Якутска проходят обыски. Один из сотрудников управления задержан.

ФСБ провела обыски в министерстве экологии Нижегородской области

- Пришли сотрудники правоохранительных органов, предъявили документы, начались обыски. Задержанный сотрудник за деньги или по указанию руководства вносил незаконные изменения в информационную систему обеспечения градостроительной документации, - рассказал ТАСС источник в правительстве региона.

Ранее, в мае, СКР провел обыск в кабинете первого вице-мэра Якутска в связи с уголовным делом, возбужденным против его супруги - она руководит предприятием, которое подозревают в уклонении от уплаты налогов на 35 миллионов рублей.

В апреле сотрудники управления экономической безопасности МВД изъяли документы в управлении физической культуры и спорта администрации Якутска.

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