В архитектурное управление мэрии Якутска пришли с обысками

В здании архитектурно-планировочного управлении администрации Якутска проходят обыски. Один из сотрудников управления задержан.

- Пришли сотрудники правоохранительных органов, предъявили документы, начались обыски. Задержанный сотрудник за деньги или по указанию руководства вносил незаконные изменения в информационную систему обеспечения градостроительной документации, - рассказал ТАСС источник в правительстве региона.

Ранее, в мае, СКР провел обыск в кабинете первого вице-мэра Якутска в связи с уголовным делом, возбужденным против его супруги - она руководит предприятием, которое подозревают в уклонении от уплаты налогов на 35 миллионов рублей.

В апреле сотрудники управления экономической безопасности МВД изъяли документы в управлении физической культуры и спорта администрации Якутска.