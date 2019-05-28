В Приморье уточнили количество пострадавших туристов из КНР

По предварительным данным, в результате ДТП с автобусом, в котором ехали китайские туристы, травмы получили 19 человек, двое погибли. Ранее сообщалось о 13 пострадавших и двух погибших.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю, все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада медиков, МЧС.

Полиция начала проверку по факту ДТП со смертельным исходом. Авария произошла на 665 километре автодороги Хабаровск-Владивосток. По неустановленным причинам водитель съехал в кювет, где автобус перевернулся.

Как сообщалось ранее, в автобусе находились 45 человек. Туристы ехали в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.