Школьник, напавший с топором на девочку, наблюдался у психиатра

Подросток из Вольска Саратовской области, напавший в школе с топором на ученицу, состоял на учете у психиатра.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе № 4 Вольска, состоял два года на психиатрическом учете и находился на надомном обучении из-за своего неадекватного поведения.

В настоящее время пострадавшая девочка госпитализирована, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Следственные органы разбираются в причинах случившегося. Семиклассник задержан.

Как сообщили в пресс-службе администрации Саратовской области, губернатор Валерий Радаев поручил оказать пострадавшей школьнице всю необходимую помощь. На место ЧП выехали министры образования и здравоохранения региона. Кроме того, в Вольск вылетел медицинский вертолет, на борту которого бригада медиков и нейрохирург. Специалисты на месте решили вопрос о транспортировке пострадавшей в больницу Саратова. Сейчас идет подготовка к эвакуации девочки.

Кроме того, глава региона поручил организовать проверку системы профилактики правонарушений среди подростков. Также в течение недели должна быть проведена проверка на безопасность в образовательных учреждениях области.

- Возможность беспрепятственно пронести в здание школы габаритный запрещенный предмет - недопустимое нарушение правил безопасности, - подчеркнул Радаев.

Губернатор также отметил, что виновные в халатности, которая позволила случиться инциденту в Вольске, должны быть наказаны по всей строгости.