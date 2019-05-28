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28.05.2019 08:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку падения крана на жилые дома в Перми

Текст: Константин Бахарев

Пермские следователи начали выяснение обстоятельств падения башенного крана на жилые дома. Об этом сообщили в краевом СК.

По уточненным данным, в результате инцидента частично разрушен одноэтажный жилой частный дом. Кроме того, повреждены надворные постройки, примыкающие к двухэтажному частному жилому дому, и легковой автомобиль, стоявший неподалеку.

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При падении крана пострадала женщина - машинист крана. Она сейчас в больнице, куда была доставлена с различными травмами.

Следователи провели осмотр места происшествия и изымают документы а организации, которой принадлежит техника. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что вчера вечером рухнул башенный кран на дом по улице Решетникова, 17, пострадал при этом один человек.

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