СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после нападения подростка с топором на школьницу.

Как сообщили в региональном управлении СК, следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам "а, в, е" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух или более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).

По данным следствия, утром 14-летний подросток бросил в класс на втором этаже, где находились учитель и ученики, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Вторую такую же бутылку мальчик пытался поджечь в школьном коридоре. К счастью, у него это не получилось. После этого семиклассник ударил топором в лоб 12-летнюю ученицу, которая проходила мимо по коридору. Затем школьник попытался скрыться.

Как рассказали в ведомстве, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.

- В ходе расследования будут выясняться условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество воспитательной и профилактической работы со школьниками в учебном заведении, - заявили в пресс-службе СУ СК по Саратовской области.

Пострадавшей девочке, которая получила серьезную травму, в настоящее время оказывается медицинская помощь. Как сообщили в пресс-службе главы региона, консилиумом врачей принято решение перевезти ее в областной центр.

Губернатор Валерий Радаев пообещал проверить работу систему профилактики правонарушений среди подростков, а также привлечь к ответственности должностных лиц, если выяснится, что они виновны в халатности.

В трагическом инциденте в школе в Саратовской области собирается разобраться и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.