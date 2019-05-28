Новости

В Минске презентовали IT-приложения для II Европейских игр 18:25
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста 18:22
В Кремле заявили об отсутствии новостей по встрече Путина и Трампа 18:19
В Амурской области полицейских заподозрили в избиении мужчины 18:17
В Саратовскую областную больницу доставили раненную топором школьницу 18:15
На Алтае задержан создатель криптовалютной пирамиды 18:12
В Кремле нет ясности по встрече "нормандской четверки" 18:11
В Госдуме назвали ситуацию в Косово правовым беспределом 18:11
Названы самые дорогие арендные усадьбы в России 18:05
Видео: как отреагировали актеры "Игры престолов" на финал сериала 18:05
Эксперты отметили снижение эффективности Twitter-аккаунта Трампа 18:04
Российские угольщики запросили разрешения на экспорт в Украину 18:02
В Гатчине лебедь-вдовец взял на себя воспитание птенца 17:53
Как избежать ошибок при обмене валюты 17:40
Во Львове потребовали от Зеленского говорить только на украинском языке 17:38
Мировые автогиганты пожаловались в ФСБ на краснодарские суды 17:38
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу 17:30
Renault предложила россиянам уникальный кросс-купе Arkana 17:30
Испанский король Хуан Карлос окончательно отойдет от общественной жизни 17:17
Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово 17:17
В Беларуси повысят прозрачность в работе общественных объединений 17:10
Москвичи выберут районы для электронного голосования 17:07
Chery начала продажу самой доступной версии кроссовера Tiggo 7 17:01
Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер отношений 17:00
В Москве пройдет ретроспектива фильмов-лауреатов "Кинотавра" 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после нападения подростка с топором на школьницу.

Как сообщили в региональном управлении СК, следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пунктам "а, в, е" части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух или более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
ЧП в школах: почему не помогает охрана и рамки металлоискателей

По данным следствия, утром 14-летний подросток бросил в класс на втором этаже, где находились учитель и ученики, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Вторую такую же бутылку мальчик пытался поджечь в школьном коридоре. К счастью, у него это не получилось. После этого семиклассник ударил топором в лоб 12-летнюю ученицу, которая проходила мимо по коридору. Затем школьник попытался скрыться.

Как рассказали в ведомстве, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.

- В ходе расследования будут выясняться условия жизни и воспитания мальчика в семье, а также качество воспитательной и профилактической работы со школьниками в учебном заведении, - заявили в пресс-службе СУ СК по Саратовской области.

Пострадавшей девочке, которая получила серьезную травму, в настоящее время оказывается медицинская помощь. Как сообщили в пресс-службе главы региона, консилиумом врачей принято решение перевезти ее в областной центр.

Губернатор Валерий Радаев пообещал проверить работу систему профилактики правонарушений среди подростков, а также привлечь к ответственности должностных лиц, если выяснится, что они виновны в халатности.

В трагическом инциденте в школе в Саратовской области собирается разобраться и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо