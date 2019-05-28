АО "СУЭК-Кузбасс" стало спонсором регбийного клуба "Металлург"

В Новокузнецке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО "СУЭК-Кузбасс", регбийным клубом "Металлург" и администрацией города Новокузнецка.

Подписи под документом, который гарантирует взаимодействие и сотрудничество сторон, реализацию социальных проектов, поставили глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, генеральный директор АО "СУЭК-Кузбасс" Евгений Ютяев и президент клуба "Металлург" Владимир Пронин.

"Средства будут направлены на улучшение условий для проведения тренировок и официальных матчей как основной команды, так и детских регбийных команд, совершенствование материально-технической базы, модернизацию спортивных объектов", - отмечает Сергей Кузнецов.

Регбийный клуб "Металлург" - один из старейших и перспективнейших клубов Сибири. Недавняя победа над новосибирской командой "Сибирь" обеспечила "Металлургу" выход в четверть финала Кубка России.

Президент клуба "Металлург" Владимир Пронин уверен, что сотрудничество даст новый этап развитию регби в Кузбассе.

"Комплексное повышение качества жизни в территориях нашего присутствия - одна из задач социально-ответственного бизнеса. Особое значение имеют инвестиции в человеческий капитал в различных сферах: культуре, медицине, образовании, спорте и пропаганде здорового образа жизни", - подчеркнул Евгений Ютяев.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс