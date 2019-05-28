Хакасский чиновник написал заявление на журналиста, с которым подрался

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев написал в полицию заявление на журналиста "Россия 24" Ивана Литомина, с которым подрался в своем кабинете. Как сообщает телеканал 360, чиновник просит привлечь Литомина к уголовной ответственности за публичное оскорбление представителя власти.

Ранее глава района заявил, что визит съемочной группы к нему в кабинет был провокацией. Напомним, Литомин задавал Зайцеву вопросы про низкое качество жилья, которое было построено в районе для погорельцев. После чего чиновник попытался вырвать микрофон и повалил корреспондента на пол.

Следственный комитет возбудил в отношении Зайцева уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста. Кроме того, его проверят на возможные факты коррупции, на которые ссылались журналисты "России 24". Главу района также исключили из партии "Единая Россия".