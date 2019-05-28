Под Омском пропала семья из трех человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

Сегодня утром 40-летняя врач местной больницы не вышла на работу. Обеспокоенная коллега пришла к ней домой и обнаружила, что в квартире распахнута дверь. В одной из комнат спал четырехлетний мальчик. Родителей и старшей дочери в доме не было, на телефонные звонки никто из них не отвечал. Коллега обратилась за помощью в полицию.

Известно, что в квартире были обнаружены следы крови и волочения. Со двора также пропал автомобиль главы семейства.

Следователи рассматривают версию о том, что 50-летний житель Калачинска мог убить свою жену и дочь, спрятать их тела и скрыться. Однако рассматриваются и другие версии. Пропавшую семью на протяжении всего дня разыскивают полиция, Росгвардия, и волонтеры. В поисках задействованы беспилотники. Обследуются лесные массивы и водоемы.

- Предполагается, что подозреваемый передвигается на автомобиле Kia Shuma с госномером Т 684 КС 55 регион, - говорит Лариса Болдинова. - Мы просим граждан, располагающих информацией о месте нахождения подозреваемого и потерпевших, сообщить об этом в полицию или по телефону доверия следственного управления 395-506 или 123.