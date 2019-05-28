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28.05.2019 13:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело по факту обрушения на гоночной трассе в Ленобласти

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в связи с обрушением строительных конструкций на гоночной трассе в Приозерском районе, сообщает пресс-служба регионального СК.

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Расследование ведется в рамках статьи, предусматривающей ответственность за нарушение техники безопасности при строительных работах.

Обрушение произошло на главной трибуне автодрома. Конструкция объекта такова, что над самой трибуной нависал железобетонный козырек. Он упал на леса. В результате ЧП травмы получили семеро рабочих, которые в это время находились на лесах. Площадь обрушения составила 350 квадратных метров.

С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Сейчас следователи изъяли техническую документацию, назначили необходимые экспертизы.

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