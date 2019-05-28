Столкновение серфингиста с "Метеором" в Петербурге попало на видео

Спортсменом, который погиб накануне в Финском заливе при столкновении с "Метеором" оказался 18-летний Артем Акимов, член молодежной сборной по виндсерфингу, сообщает спортшкола "Крестовский остров", где тренировался молодой человек. Коллектив школы опубликовал на своей странице в социальных сетях слова соболезнования родным и близким погибшего спортсмена.

Тем временем в интернете появилась видеозапись, на которой зафиксирован момент ЧП.

Артем Акимов был одним из самых перспективных российских виндсерферов. Юноша с детства занимался этим видом спорта, участвовал в соревнованиях, в том числе и международных, регулярно занимал призовые места.

Накануне он вышел на доске в акваторию Финского залива и попал на доске под "Метеор". У молодого человека не было шансов выжить. Со вчерашнего дня тело погибшего спортсмена ищут водолазы.