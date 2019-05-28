В центре Петербурга появилось второе "общественное пианино"

В Петербурге на углу Большого проспекта Петроградской стороны и улицы Полозова появилось второе "общественное пианино". Об новом инструменте сообщил на своей странице в социальной сети петербургский музыкант Михаил Прошин.

Михаил получил известность в Петербурге после того как стал устраивать танцевальные вечера у пианино, которое появилось в начале апреля на улице Блохина.

Кто и зачем поставил инструмент в центре города, остается загадкой. И первое время местные жители были недовольны: на пианино никто не играл, время от времени странные компании просто подходили к инструменту и стучали по клавишам.

Все изменилось, когда Михаил Прошин начал исполнять на пианино зажигательные мелодии. Поначалу было непросто: кто-то закрывал окна, бывало, и выговаривали Михаилу за то, что он слишком громко играет. Но сейчас все изменилось.

О танцевальных вечерах Михаил предупреждает со своей страницы "Вконтакте" и любители джаза и блюза приезжают к "общественному пианино" со всего города. Сам музыкант надеется, что инструменты на улицах города станут новой петербургской традицией.