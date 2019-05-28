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28.05.2019 11:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Смольном вручили премии за достижения в области искусства

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Смольном состоялась торжественная церемония вручения премий правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства за 2018 год. Среди награжденных - выдающиеся артисты, почетные граждане Санкт-Петербурга народная артистка СССР Алиса Фрейндлих и народный артист СССР Олег Басилашвили. Им вручены миниатюрные копии золотых звезд - такие звезды с их именами торжественно заложены и на "Аллее звезд" на Пионерской площади.

Фото: Екатерина Горпинко
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По традиции вручение наград приурочено к празднованию Дня города. Премии деятелям культуры и искусства вручаются в 12 номинациях. Среди лауреатов 2018 года - народный артист России балетмейстер Борис Эйфман, народный артист РСФСР пианист Григорий Соколов, композитор Сергей Плешак, архитектор Ингрмар Витвицкий. За достижения в области киноискусства награжден авторский коллектив, создавший анимационный фильм "Три богатыря и Наследница престола" - Константин Бронзит, Сергей Сельянов и Александр Боярский. За достижения в области театрального искусства премии удостоен творческий коллектив создателей спектакля "Человек из Подольска" во главе с режиссером Михаилом Бычковым.

В области изобразительного искусства лауреатом стал Сергей Пен, а за достижения в области музейного дела - творческий коллектив во главе с директором Государственного мемориального музея Суворова Владимиром Гронским за создание единственного в России Музея оловянного солдатика. Наталия Галкина стала лауреатом за книгу "Квартирная развеска", а народный артист РСФСР Николай Мартон - за выдающий вклад в развитие петербургской культуры.

Поздравляя лауреатов, временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сказал:

- Своим талантом вы прославляете наш город, укрепляете имидж Санкт-Петербурга как мирового центра культуры и искусства.

Премия Правительства с 2004 года ежегодно присуждается за наиболее талантливые произведения литературы, искусства и архитектуры, получившие общественное признание.

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