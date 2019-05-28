Глава Крыма оценил планы Киева изменить статус Керченского пролива

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что не может быть никакой речи об изменении правового статуса Керченского пролива. Так он отреагировал на заявление замглавы МИДа Украины Елены Зеркаль присвоить проливу международный статус.

- Керченский пролив - исключительно российские территориальные воды, - заявил Аксенов. - Это Россия. Если наш президент примет какие-то решения о пропуске иностранных судов - это другая ситуация. Но сам Керченский пролив - это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России.

Также Аксенов отметил, что решения Международного морского трибунала об украинской провокации в Керченском проливе не имеют значения для Крыма, поскольку сам вопрос не находится в юрисдикции трибунала. Ведь по соглашению между РФ и Украиной от 2004 года Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что инициатива Украины объясняется желанием добиться прохода иностранных военных судов из Черного моря в Азовское и обратно.