Новости

На Урале водителя осудили за гибель выпавшей из машины девушки 15:20
Лукашенко заявил о динамичном развитии отношений с Казахстаном 15:20
В итальянских церквях разрешили делать пожертвования онлайн 15:20
Задержанный косовской полицией россиянин находится в больнице 15:15
ФАС не поддерживает идею возврата в магазин пустых бутылок 15:14
В Барнауле построят завод по переработке медицинских отходов 15:12
Renault Arkana не будут выпускать на АвтоВАЗе 15:10
Раненную топором школьницу доставят из Вольска в Саратов 15:07
В Оренбуржье полицейских осудили за издевательства над задержанными 15:00
В Башкирии кассира банка объявили в розыск после пропажи 20 млн рублей 14:57
В Гусеве виновников стихийных свалок поймали с помощью фотоловушек 14:49
В Новосибирске возбудили дело о гибели девочки на стройке 14:44
Кузбассовец осужден на 23 года за убийство девушки и ее отца 14:41
Суд обязал москвича возместить ущерб за поврежденный им эвакуатор 14:37
Глава Крыма оценил планы Киева изменить статус Керченского пролива 14:36
В Германии 100-летнюю даму избрали в городской совет 14:34
В Кемерове грузовик въехал в пассажирский автобус на остановке 14:34
Цены на Opel в России: компания рассказала правду 14:30
Ученые нашли возможные причины аутизма в мутациях "мусорной" ДНК 14:26
На севере Красноярского края на детской площадке гулял медведь 14:20
Volvo S60: старт приема заказов и полный прайс-лист на новинку 14:20
Ученые определят теряемые в Крыму объемы воды 14:19
Госдума упростит организацию гастролей иностранных артистов 14:17
Вышел первый русский трейлер хоррора про злую робокуклу "Детские игры" 14:15
Школьницу в Костроме наградили за спасение родителей 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 14:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Крыма оценил планы Киева изменить статус Керченского пролива

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что не может быть никакой речи об изменении правового статуса Керченского пролива. Так он отреагировал на заявление замглавы МИДа Украины Елены Зеркаль присвоить проливу международный статус.

Фото: Пресс-служба СФ
Матвиенко рассказала, когда Россия сможет отпустить украинских моряков

- Керченский пролив - исключительно российские территориальные воды, - заявил Аксенов. - Это Россия. Если наш президент примет какие-то решения о пропуске иностранных судов - это другая ситуация. Но сам Керченский пролив - это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России.

Также Аксенов отметил, что решения Международного морского трибунала об украинской провокации в Керченском проливе не имеют значения для Крыма, поскольку сам вопрос не находится в юрисдикции трибунала. Ведь по соглашению между РФ и Украиной от 2004 года Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, что инициатива Украины объясняется желанием добиться прохода иностранных военных судов из Черного моря в Азовское и обратно.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Регионы В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россиян начнут лечить по новым правилам
Посольство РФ потребовало освободить задержанного в Косово россиянина
Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат
Школьник, напавший с топором на девочку, наблюдался у психиатра
Минобороны и Тимати представили новую коллекцию одежды для армии