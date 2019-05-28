Матвиенко рассказала, когда Россия сможет отпустить украинских моряков

Россия не имеет возможности отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков до окончания следствия по делу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее с требованием освободить граждан Украины к России обратился Международный трибунал ООН.

"Пока не будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических, или в пиаровских, или иных целях ни давил", - отметила глава Совфеда в беседе с ТАСС.

Что же касается самого Керченского пролива, то предложение Киева придать ему международный статус не может быть реализовано, считает Валентина Матвиенко.

"Эта инициатива абсолютно беспредметная, она не имеет под собой никаких оснований, она не может быть реализована", - заявила она и предложила украинским властям внимательнее изучить карту региона. "Азовское море - это внутреннее море России и Украины, и порядок судоходства в этом внутреннем море отрегулирован договором между двумя государствами, где все четко и ясно прописано, и этот договор действует", - пояснила спикер. По ее мнению, такое предложние могло возникнуть либо от непрофессионализма украинских дипломатов, либо из политических соображений.