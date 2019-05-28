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28.05.2019 13:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео с места жесткой посадки самолета в Калмыкии

Текст: Тимур Алиев (Элиста)

Южное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало видео с места жесткой посадки легкомоторного самолета в Калмыкии. На кадрах видно, что воздушное судно приземлилось в поле на шасси. У самолета сильно поврежден мотор и винты. Возгорания не последовало.

Между тем, следователи продолжают проведение доследственной проверки по факту ЧП. На данный момент удалось установить, что инцидент произошел около 8.40 в районе поселка Первомайский во время проведения обработки сельскохозяйственных угодий от саранчи.

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- По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека, один из них житель Минеральных Вод, 1982 года рождения, личность второго пострадавшего уточняется, - информирует пресс-служба ведомства.

Как ранее уточнили в пресс-службе МЧС по республике, пострадавшие пилот и штурман госпитализированы в республиканскую больницу города Элиста. В пресс-службе регионального минздрава ТАСС сообщили, что врачи оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжелое. Врачи диагностировали черепно-мозговые травмы, а также повреждения конечностей. Одного из мужчин уже прооперировали, он находится в реанимации. Второго пострадавшего оперируют в данный момент. По информации медиков, штурман - житель Калмыкии, а летчик - уроженец соседнего региона.

По факту ЧП Южная транспортная прокуратура также проводит проверку. Как уточнили в пресс-службе ведомства, будет проверено исполнение законодательства о безопасности полетов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия РГ-Видео
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