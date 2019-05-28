В Астрахани руководство детсада будут судить за связывание детей

В Советский районный суд Астрахани направлено уголовное дело в отношении двоих людей, руководивших частным детсадом "Полина", в котором воспитанников "пеленали" простынями. Пострадавшими признаны родители 33 детей в возрасте от двух до шести лет.

- Руководство детсада обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетних. Санкции статьи 238 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, - сообщил "РГ" пресс-секретарь регионального СКР Андрей Хегай.

Скандал разгорелся в августе прошлого года. Житель Астрахани Динар Хисамов опубликовал в интернете ролик, на котором видно, что более десяти малышей спят, связанные простынями. Ужасные кадры были сделаны новой нянечкой, которая в свой первый и последний рабочий день зашла проведать двухгодовалую дочку знакомой. Дети были заперты в одной комнате, многие спали по двое в одной кроватке - валетом.

После скандала детский сад "Полина" с проверкой нагрянули представители из нескольких ведомств, в том числе Роспотребнадзора и МЧС. Проверка показала, что действовавший на протяжении шести лет детсад работал незаконно.

"Лицензии на ведение образовательной деятельности у этого дошкольного учреждения нет, а потому предоставлять образовательные услуги, кроме присмотра и ухода за детьми, здесь не имеют права", - сообщили "РГ" в Министерстве образования и науки Астраханской области.

Кроме того, персонал частного детского садика не имел соответствующей квалификации. Проще говоря поваров, воспитателей и нянечек набирали с улицы.

- Обвиняемые, понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, поскольку за детьми требуется постоянный контроль и уход, в дневное время совместно со своими работниками связывали малышей простынями по рукам и ногам, лишая малышей свободного перемещения, - сообщили в СКР.

Расследование осложнялось тем, что двух и четырёхлетние дети не могли дать показания. Тем не менее следователи провели ряд экспертиз и опросили более 50 человек, и собрали необходимые для суда доказательства.