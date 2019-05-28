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28.05.2019 12:45
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Госдуме назвали "дикими фантазиями" идею Киева о Керченском проливе

Текст: Татьяна Замахина
В парламенте РФ прокомментировали заявление замглавы МИД Украины Елены Зеркаль о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса.
Флаг морских пограничников России. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Флаг морских пограничников России. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Флаг морских пограничников России. Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Дипломат настаивала на том, что такой шаг снимет "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего". 

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Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал журналистам это заявление "потугой" новых киевских властей сохранять напряженность между Россией и Украиной. Политик напомнил, что речь идет о суверенной российской границе. И эта территория "останется под контролем нашей страны, какие бы дикие фантазии не рождались в горячих головах на Украине".

- Конфликтная ситуация с инцидентом в Керченским проливе выгодна тем, кто продолжает искать поводы для того, чтобы напомнить о себе Западу, - отметил Железняк. - Новые власти демонстрируют свою преданность антироссийскому курсу и, видимо, не остановятся на достигнутом.

Конфронтация с Россией, сохранение напряженности на Донбассе и попытки новых провокаций против нашей страны, к сожалению, остаются основными пунктами программы властей Украины, констатировал парламентарий.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил журналистам, что Россия никогда не согласится на придание Керченскому проливу международного статуса. Потому что не захочет, "чтобы в Керченский пролив, как в одесский порт сегодня, заходили, словно к себе домой, натовские корабли".

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По его мнению, изменение статуса Керченского пролива "из той же серии невыполнимых задач, что и возвращение Крыма Украине".

Ранее свою позицию по этому вопросу высказал член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков. Он также заподозрил, что международный статус пролива нужен властям Украины, чтобы между морями могли ходить иностранные военные корабли.

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