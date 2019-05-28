Первый номер "ежемесячного съ картинами народного журнала "Родина" вышел 8 января 1879 года. В юбилейном году мы продолжаем вместе с вами, дорогие читатели, перелистывать пожелтевшие страницы "Родины" девятнадцатого века со знакомыми вам рубриками двадцать первого...

тема номера

Не по хорошему мил, а по милу хорош

Номер открывается литературным рассказом А. Катенкампа о скромной ткачихе Груне, влюбившейся в разбитного рабочего ткацкой фабрики Петрушку Селифонова. А тот - весельчак, танцор и женский баловень - начал прилюдно посмеиваться над девушкой. Груня перевелась на чулочную фабрику и постаралась забыть любимого. Но однажды случилось несчастье: Петру на работе оторвало руку, все от него отвернулись.

Случайно узнав об этом, Груня добивается от хозяина фабрики солидной пенсии для пострадавшего и места сторожа. Растроганный Петрушка ведет девушку под венец...

дороги родины

Константинополь

"Набережная обеих сторон Золотого Рога - самое пестрое гульбище, какое только в состоянии представить себе наша фантазия в минуты грез. Бесчисленные мачты судов, пришедших сюда из всех стран Европы, служат декорацией вечного движения народного. При говоре на все лады и с самыми причудливыми интонациями произношения, под ярким небом юга, при веянии нежного ветерка, эта картина достойна тысячи одной ночи".

легенды родины

Иван Сусанин

"Царь Михаил Федорович щедро наградил потомков Ивана Сусанина за геройский подвиг предка. Зятю Сусанина Богдану Собинину царь пожаловал в вечное потомственное владение половину деревни Деревнище, расположенной в трех верстах от села Домнина, приказав грамотою не взимать ни с него, ни с его потомков никаких податей и повинностей... Кроме того в 1644 году потомкам Ивана Сусанина пожалована была новая царская грамота, в силу которой в село Коробово запрещается ездить воеводам, сыщикам и прочим властям... Потомки Сусанина называются белопашцами, так как они были освобождены или обелены от всяких провинностей и податей и составляют как бы особое звание".

мифы родины

Колдуны и ведьмы

"Прошло девять веков с тех пор, как Россия приняла христианство. Кажется, пора бы забыть языческие верования. Но видно не всюду еще проник свет науки и знания, еще темен и невежествен наш бедный простолюдин; он, как и предок его язычник, не сумеет понять причины случившегося с ним бедствия, а идет к ловкой пройдохе-знахарке, тащит ей кровью и потом нажитую копейку. Та даст какой-нибудь нашептанной травы или корня; случается, что лекарство и поможет, но в большинстве случаев приносит вред непоправимый и частенько причиняет смерть, за что иногда возбуждается уголовное преследование...

Колдунам первая чарка, да и первая палка. В старину при всякой повальной болезни закапывали в землю бабу, заподозренную миром в злых умыслах. Случается и теперь, что народ умерщвляет колдунов и знахарок, если ему покажется, что они виноваты в постигшем его бедствии".

соседи родины

Колеса из бумаги

Из бумаги, казалось бы, такого хрупкого и непрочнаго материала, в последнее время стали выделывать различные вещи, на которыя прежде употребляли дерево или даже чугун. Недавна в Англии произведено было испытание вагонных колес, сделанных из бумаги. Они прошли путь в 500,000 верст нисколько не испортив. Каждое колесо стоит 425 фр.

Номер допущен к печати цензурой - 30 мая 1879 года.