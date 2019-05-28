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28.05.2019 17:12
Рубрика: Власть

Россия, Корея и КНДР могут начать проработку совместных проектов

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за начало экспертной проработки трехсторонних проектов между Россией, Республикой Кореей и КНДР. Приступить к этому можно, не дожидаясь отмены международных санкций в отношении Пхеньяна, считает он.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Такое заявление председатель ГД сделал на открытии первого заседания Комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Национального собрания Республики Корея. 

Фото: REUTERS/ Leah Millis
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Володин пояснил, что имеет в виду прежде всего "интеграцию корейских железных дорог с Транссибом и транзитные поставки трубопроводного газа и электроэнергии через КНДР в Республику Корея". 

"Насколько нам известно, в Пхеньяне готовы к сотрудничеству в этой области", - добавил глава нижней палаты.

Межпарламентские формы сотрудничества, по его словам, более гибкие, так что именно парламентарии могли бы сделать первый шаг в этой сфере.

- Начнем с консультаций, может быть, на экспертном уровне с тем, чтобы была перспектива реализации этих проектов, - призвал он.

Если инициатива будет реализована, то удастся внести значимый вклад в то, чтобы отношения между тремя странами вышли на совершенно другой уровень, заключил Володин. 

Сеул также заинтересован в трехсторонних проектах с Москвой и Пхеньяном.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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- Что касается трехсторонних проектов между Северной Кореей, Южной Кореей и РФ, мне очень понравилось ваше видение и ваша точка зрения, - сказал председатель Национального собрания Республики Корея Мун Хи Сан. - Южная Корея больше всех заинтересована в реализации трехсторонних проектов. Мы этого истинно желаем.

Власти республики высоко оценивают роль России в поддержании диалога с Северной Кореей, заверил он.

- Благодаря вкладу России мы смогли достигнуть такого уровня диалога, - заявил Мун Хи Сан.

Он призвал Россию и дальше поддерживать мирный процесс до уровня полной денуклеаризации на Корейском полуострове. Политик считает, что РФ должна стоять впереди дипломатического процесса урегулирования ядерной проблемы.

- У России есть сила влияния на Северную Корею, - подчеркнул глава Нацсобрания Южной Кореи.

Как отметил Вячеслав Володин, регулярные двусторонние контакты и взаимодействие на межпарламентских площадках дадут государствам возможность координировать позиции по вопросу денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, а также по другим актуальным международным и региональным проблемам.

Фото: Предоставлено администрацией президента Республики Корея
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Поднимались и другие темы. Спикер Госдумы, в частности, призвал разобрать "завалы" двусторонних документов РФ и Южной Кореи, которые длительное время находятся на рассмотрении и согласовании правительств стран. Речь идет о таких документах как соглашение о взаимном признании водительских удостоверений, научно-техническом сотрудничестве, признании дипломов членов экипажей морских судов и других.

- Решения этих вопросов ждут граждане наших стран, - подчеркнул председатель ГД.

Володин, кроме того, предложил южнокорейскому коллеге организовать международный форум по развитию цифровой экономики с участием бизнес-сообщества обеих стран. 

- Мы можем посвятить этому следующую комиссию высокого уровня, которая пройдет в Сеуле, - предложил глава нижней палаты парламента РФ.

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