Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ЧМ-2020

Определен состав групп чемпионата мира-2020 по хоккею, который пройдет в двух швейцарских городах - Лозанне и Цюрихе. Турнир пройдет с 8 по 24 мая.

Сборная России сыграет в группе "В" вместе с финнами, американцами и хозяевами соревнований. Также в эту компанию попали Норвегия, Латвия, Италия и Казахстан. Матчи этой группы состоятся в Цюрихе.

В Лозанне же выступят: Канада, Швеция, Чехия, Словакия, Германия, Белоруссия, Великобритания и Дания.

Добавим, что группы составлены на основании обновленного рейтинга Международной федерации хоккея (ИИХФ), который сформировался по окончании первенства планеты в Словакии. На нем российская сборная под руководством Ильи Воробьева завоевала бронзовые медали.