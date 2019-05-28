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28.05.2019 20:31
Рубрика: В мире

СМИ: Россиянкой на видео со Штрахе оказалась студентка из Боснии

Текст: Алексей Чуриков

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что роль племянницы российского олигарха на встрече с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В публикации говорится, что боснийка свободно владела русским языком, и якобы для того, чтобы поучаствовать в провокации, ей пришлось пройти некий кастинг. Причем отмечается, что девушек выбирали исходя из "вкусов" Штрахе, и за свою работу студентка в итоге получила семь тысяч евро. При этом, подчеркивают в издании, всего на организацию этой операции было потрачено не менее 400 тысяч евро.

По данным Kronen Zeitung, встреча со Штрахе проходила на подготовленной вилле на Ибице. Как утверждается в статье, организаторы пытались продать "скандальную" видеозапись представителям политических и бизнес кругов Австрии, но никто не согласился ее приобрести. В итоге ее за 600 тысяч евро приобрела немецкая фирма, передавшая ее впоследствии средствам массовой информации.

Также в материале подчеркивается, что австрийские спецслужбы знали о существовании этой видеозаписи, но по необъясненным причинам не смогли завладеть ей до обнародования широкой публике.

В мире Европа Австрия
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