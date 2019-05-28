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28.05.2019 20:23
Рубрика: Спорт

Обидели Неймара

У сборной Бразилии по футболу сменился капитан
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
У нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара в преддверии Кубка Америки отобрали повязку в национальной сборной Бразилии. Такое решение принял главный тренер "желто-зеленых" Тите.

Неймара в этой должности сменит его одноклубник Дани Алвес. Как и обещал Тите, он переговорил с обоими футболистами и сообщил им о своем намерении. Как эту новость воспринял Неймар - неизвестно.

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Лидера "ПСЖ" в последнее время преследуют сплошные скандалы. То он ударит болельщика после поражения в финале Кубка Франции, то раскритикует своих партнеров по команде, то пропустит тренировку без разрешения рулевого парижан Томаса Тухеля. Как бы то ни было, к домашнему Кубку Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля, Неймар подходит в неважном состоянии.

К слову, в "ПСЖ" уже исключили возможность передачи капитанской повязки Неймару. По мнению Тухеля, у бразильца нет нужных качеств.

Фото: RUTERS/Benoit Tessier
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- Неймар является нашим лидером, ключевым игроком в атаке. От его действий многое зависит, глупо это отрицать. Но что касается роли капитана, то у него нет необходимых качеств. У нас для этого есть Тьяго Силва и Маркиньос, - отметил Тухель.

К слову, не исключено, что уже летом Неймар сменит обстановку. Переманить его желает "Реал", готовый выделить на этот трансфер около 200 миллионов евро.

- Могу назвать себя смелым человеком. Я готов и люблю принимать вызовы. Посмотрим, как сложится ситуация ближайшим летом. Все возможно, - сказал Неймар.

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