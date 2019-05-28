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28.05.2019 21:04
Рубрика: ПДД

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения

Текст: Иван Петров
Госавтоинспекция предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Об этом во вторник на слушаниях в Общественной палате сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков. По его словам, в настоящее время многие водители воспринимают штрафы как плату за проезд, а число зафиксированных камерами нарушений ПДД при этом ежегодно растет на 10 процентов.

"Это говорит о том, что санкции на сегодняшний день свою профилактическую роль не реализуют. То есть главная цель административного наказания не достигается", - отметил замруководителя ГИБДД.

Фото: Photoxpress
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Водитель, по словам Быкова, проезжает две камеры, которые фиксируют нарушения. "Затем он со скидкой оплачивает эти штрафы, но если бы их сумма повышалась с каждым разом при фиксации нарушения, то этих нарушений явно стало бы меньше. Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое", - сказал Быков.

ГИБДД, по его словам, наблюдает минимальное количество штрафов по 5 тысяч рублей, что означает, что большие издержки удерживают водителей от нарушений ПДД, и "такая санкция работает".

По статистике ГИБДД, в 2018 году камеры на российских дорогах зафиксировали всего 105,9 млн административных правонарушений. Основная доля - это несоблюдение скоростного режима, нарушение правил остановки и стоянки, а также движение по выделенной полосе.

Всего в настоящее время насчитывается более 12 тысяч стационарных комплексов фотовидеофиксации и почти 4 тысячи мобильных, которые передвигают на треногах.

"Эффект от этой системы, конечно, огромен", - подчеркнул замначальника ГИБДД.

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
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Он рассказал, что благодаря комплексам фотовидеофиксации за последние два года было ликвидировано около 3 тысяч опасных участков, после чего комплексы перемещались на места с высокой вероятностью возникновения ДТП. В первом квартале 2019-го благодаря камерам было ликвидировано 259 аварийно-опасных участков на дорогах. По словам Быкова, всего было размещено порядка 600 таких комплексов.

"Прежде чем говорить об ужесточении штрафных санкций, нужно навести порядок и с теми же камерами, и со скоростным режимом на дорогах, - прокомментировал инициативу ГИБДД депутат Госдумы Ярослав Нилов. - В системе фото- и видеофиксации по-прежнему творится самый настоящий бардак. Нет ни четкого регламента установки камер, ни нормальной технической настройки. Много случаев незаконного привлечения граждан к административной ответственности за несуществующие, но якобы зафиксированные нарушения. Поэтому, пока эти вопросы полностью не урегулированы, ни о каком повышении штрафов речи быть вообще не должно".

#ПДД