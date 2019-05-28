В Гидрометцентре рассказали, каким в этом году будет лето

Наступающее лето ожидается теплым, но не аномально жарким, рассказал на пресс-конференции и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

В Подмосковье грибная пора началась на 2-3 недели раньше. Говорят, уже можно собирать даже белые грибы. Фото: Наталья Хрусталева

"Нынешний год по температурному фону все-таки существенно ниже 2018-го и в рекордсмены явно не годится", - отметил он. Киктев рассказал, что для того, чтобы составить предварительный расчет погоды на три летних месяца, были проанализированы данные всемирных центров погоды.

Большинство прогнозов сходятся в том, что в целом по стране температура в июне, июле и августе будет около и выше климатической нормы.

Так, в июне и июле выше нормы температуры ожидаются на севере Сибири, в августе - на территории центра, юга и северо-запада европейской России (включая Москву, Санкт-Петербург и Крымский полуостров), а также на севере Урала и на севере Западной Сибири. В центре в начале лета около нормы и чуть выше нормы.

Может не порадовать сильной жарой лето жителей центра Сибири. Там прогнозируются температуры ниже нормы. Как отметил Киктев, летняя погода достаточно неустойчивая, и на территории нашей страны для этого времени характерно развитие конвективных процессов, то есть это дождей, ливней, шквалистых ветров. Такие дождливые периоды будут перемежаться с жаркой погодой.

Но вот про торнадо и смерчи, которые, как сообщалось в ряде СМИ, могут обрушиться на Москву, в Гидрометцентре не знают. По словам Дмитрия Киктева, такие явления сложно прогнозировать. "Шквалы, смерчи невозможно спрогнозировать даже за неделю, потому что это короткоживущие явления. Поэтому говорить сейчас, что через неделю или десять дней, когда в Москве может закончиться жара, они придут, неправильно", - отметил Киктев. К тому же, для России это явление достаточно редкое, в отличие, например, от США.

Ночные заморозки продлятся недолго, но грядки на дачах лучше закрыть. А днем будет по-летнему тепло и даже жарко

Гидрометцентр также дал первый предварительный прогноз на сентябрь: он будет теплее нормы в Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, холоднее нормы - на значительной территории Сибири.

В Москве после жарких среды и четверга, когда дневные температуры превысят плюс 30 градусов, ожидается небольшое похолодание. Но не резкое. Так, 31 мая местами ожидаются дождь и гроза, ветер с порывами 12-17 метров в секунду, ночью 15-17 градусов тепла, а днем будет до плюс 26 градусов. В субботу и воскресенье удержится примерно на этом же уровне, местами дожди и порывистый ветер. "То есть конец недели ожидается более прохладным, чем начало недели", - уточнил Киктев.

А как закончится весна в других регионах?

Как ранее сообщали в ведомстве "РГ", в последние дни мая в Сибирь придет холодный воздух из Арктики, и по ночам температура будет опускаться до минус 3-4 градусов.

"Ночные заморозки продлятся недолго, тем не менее дачникам, которые уже высадили в открытый грунт овощи, следует укрыть грядки", - советует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Иркутской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае, в Тыве ночные температуры будут опускаться до минус 3 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии также ожидаются холодные ночи. При этом днем воздух везде будет прогреваться до комфортных летних значений.

Тем временем

В этом году весна балует москвичей теплом. Сегодня столбики термометров вообще могут подняться до 30 градусов. Такая погода в сочетании с обилием влаги от прошедших на прошлой неделе дождей дает свой результат: в регионе появились первые грибы.

"Сезон грибов в Московском регионе начался на 2-3 недели раньше срока из-за ранней весны. Сейчас в подмосковных лесах уже можно найти белые, подосиновики, подберезовики и другие грибы", - рассказал "РГ" миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

По словам специалиста, грибникам лучше всего обратить внимание на такие муниципалитеты, как Дмитров, Кашира, Серпухов, Шатура. Кроме того, грибным можно считать практически весь запад области в сторону Звенигорода. Ведь там больше всего лесов. Как отметил Вишневский, точно предсказать, когда в этом году пойдут следующие грибные волны, достаточно сложно. При этом та волна, которая началась сейчас, не прекратится до середины июня. Это объясняется похолоданием, которое пришло в регион на прошлой неделе и скоро вернется вновь, стимулируя дальнейший рост грибов.

Подготовил Иван Пышечкин