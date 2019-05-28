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28.05.2019 18:59
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали последствия возвращения Саакашвили гражданства Украины

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинское гражданство

Если новый украинский лидер сможет использовать энергию и потенциал Саакашвили в мирных целях, то из этого может что-то получиться, - заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев, которого цитирует RT. 

Фото: Стрингер/ РИА Новости
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Пока остается вопросом, в какой ипостаси использует Саакашвили украинский президент, отметил парламентарий. 

По его словам, бывшего губернатора Одесской области "зачастую заносит в крайности, с ним может быть непросто". 

Возвращение Саакашвили на Украину не послужит улучшению отношений с РФ, заявил, в свою очередь, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. 

Более того, и в украинской политике возникнет дополнительная турбулентность, он точно снова разворошит муравейник, - сказал он в комментарии ТАСС

Парламентарий добавил, что решение о возвращение украинского гражданства Саакашвили могло стать результатом "предвыборной или поствыборной договоренности президента Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко".

Между тем экс-президент Грузии подтвердил, что вернется на Украину. В будущем он планирует возвращение в Грузию, сказал он СМИ. Саакашвили, кроме того, поблагодарил Владимира Зеленского за возвращение ему гражданства Украины и заверил, что у него нет "никаких личных политических амбиций".

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