В Госдуме назвали последствия возвращения Саакашвили гражданства Украины

В Госдуме прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинское гражданство.

Если новый украинский лидер сможет использовать энергию и потенциал Саакашвили в мирных целях, то из этого может что-то получиться, - заявил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев, которого цитирует RT.

Пока остается вопросом, в какой ипостаси использует Саакашвили украинский президент, отметил парламентарий.

По его словам, бывшего губернатора Одесской области "зачастую заносит в крайности, с ним может быть непросто".

Возвращение Саакашвили на Украину не послужит улучшению отношений с РФ, заявил, в свою очередь, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Более того, и в украинской политике возникнет дополнительная турбулентность, он точно снова разворошит муравейник, - сказал он в комментарии ТАСС.

Парламентарий добавил, что решение о возвращение украинского гражданства Саакашвили могло стать результатом "предвыборной или поствыборной договоренности президента Владимира Зеленского с Юлией Тимошенко".

Между тем экс-президент Грузии подтвердил, что вернется на Украину. В будущем он планирует возвращение в Грузию, сказал он СМИ. Саакашвили, кроме того, поблагодарил Владимира Зеленского за возвращение ему гражданства Украины и заверил, что у него нет "никаких личных политических амбиций".