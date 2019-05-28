В Минске презентовали IT-приложения для II Европейских игр

Кто станет обладателем драгоценных наград континентального состязания атлетов в Минске, покажет конец июня, а вот увидеть их лица в момент триумфа азартным болельщикам всего мира позволяет мобильное приложение. Функцию дополненной реальности к II Европейским играм SportAR представили 28 мая в белорусской столице на брифинге "IT-технологии в подготовке и проведении II Европейских игр", сообщается на официальном сайте Игр.

Комментируя предстартовые хлопоты специалистов в области IT-технологий, один из руководителей компании-разработчика Citrea Soft Олег Захаров пояснил, что инновационные решения в этой сфере давно вошли в жизнь миллионов людей. Поэтому и организаторы II Европейских игр скорректировали свою задачу с учетом потребностей и вызовов эпохи.

И они добились поставленной цели: сделать форум не только результативным с точки зрения спортивных достижений, но и технологичным. Скажем, на открытии форума 21 июня на стадионе "Динамо", как уже сообщал "СОЮЗ", зрители увидят шоу с эффектами дополненной реальности. Представить это несложно, труднее передать свои первые ощущения. Ведь приложение дополненной реальности соединяет виртуальный мир талисмана предстоящего спортивного форума лисенка Лесика с реальными спортивными событиями игр.

Каждый желающий, пояснил Захаров, может скачать приложение, а значит не только быть в курсе расписания соревнований и последних результатов, но и делать яркие снимки с ожившим Лесиком. Сделать это легко, убежден он. Просто необходимо открыть приложение и направить камеру телефона на специальную метку. Это приложение разработано, чтобы в истории II Европейских игр остались не только секунды, очки, результаты, но и эмоции, ради которых болельщики и собираются на спортивных соревнованиях.

На брифинге всех желающих ознакомили и с системой управления II Европейских игр, включающей транспорт, логистику, модули аккредитации, проживания, а также мобильные приложения для туристов и болельщиков игр. А менеджер Asterman Digital Production Алексей Подгорный попытался доходчиво рассказать, как создавался вариант талисмана Лесика в 3D-формате, над цифровой разработкой которого мучились 25 дизайнеров. Хотя, честно говоря, начиная с Олимпиады в Барселоне в 1992 году IT-решения стали заявлять о себе все чаще, становясь неотъемлемой частью крупных спортивных состязаний.

"Рады, что у дирекции игр, благодаря партнерам, появились дополнительные приложения, которые сделают игры еще более интересными", - отметил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов.

Кстати, в парке виртуальной реальности Teleport VR в качестве спикеров выступили представители крупнейших IT-партнеров дирекции Европейских игр: Synesis Sport, Citrea Soft, Asterman, Singular, БелГИЭ.