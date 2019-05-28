В Москве подешевели кабриолеты

Эксперты Авито проанализировали рынок самых "летних" автомобилей - кабриолетов. За год в столице они подешевели на 2,4% и сейчас продаются в среднем за 1 648 300 рублей.

Оказалось, что любимые кабриолеты москвичей - это немецкие бренды. Первое место в рейтинге популярности занимает Mercedes-Benz SL-класса по средней цене 1 977 000 рублей, который сохранил лидерство спустя год.

Второе место по популярности досталось BMW 3 серии стоимостью 978 600 рублей. Самая доступная модель - Mercedes-Benz SLK-класса (884 000 рублей).

Год назад этот автомобиль был вторым по спросу, но сейчас опустился на четвертое место, пропустив вперед не только BMW 3 серии, но и BMW Z4. Самым сильным изменением цены отметился Mercedes-Benz SL-класса: он подешевел на 18,6% за год, но при этом является самой дорогой машиной в первой пятерке.

Во всероссийском масштабе произошла смена лидера. В новом сезоне наибольшей популярностью пользуется BMW 3 серии (867 700 рублей), который сместил с первого места Mercedes-Benz SLK-класса стоимостью 745 100 рублей.

Эксперты отмечают, что за год кабриолеты подорожали в 16 из 23 крупнейших городов. Больше всего средняя цена выросла в Перми (+203,4%) и в Омске (+147,1%). Сильнее всего средняя стоимость снизилась в Тольятти (-66,2%).

Средняя цена кабриолета по всей России увеличилась на 5,4% и достигла 1 086 000 рублей.