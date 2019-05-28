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Видео: актрису Джессику Честейн лошадь укусила за грудь

Новости
    28.05.2019, 13:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

42-летняя американская актриса и продюсер Джессика Честейн разместила в своем Instagram забавное видео, в котором мы наблюдаем, как звезда лент "Интерстеллар" и "Марсианин" становится жертвой хищно бесчинствующей лошади.

На видео Джессика, прогуливаясь по улице, видит животное и интересуется у сопровождающих его лиц, можно ли потрогать существо. На что существо немедля кусает звезду за грудь. И актриса резко меняет свои планы - трогать лошадь после всего произошедшего Джессика, поразмыслив, отказывается.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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"Да она ж меня за грудь укусила!" - наблюдательно отмечает актриса. "Ага", - констатирует голос за кадром, принадлежащий, видимо, владельцу странного создания.

"Поверить не могу, что выжила", - юмористически подписала женщина ролик.

На днях актриса вместе с Джеймсом МакЭвоем посетила Москву, где представила супергеройскую картину "Темный Феникс". Плюс в сентябре мы увидим Джессику во второй части хоррора "Оно" - в роли взрослой Беверли.

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