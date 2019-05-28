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28.05.2019 13:00
Рубрика: Видео

Видео: пытаясь потушить горящий бампер BMW, водитель сжег всю машину

Текст: Вадим Давыденко

В случае пожара в машине водитель должен а) вызвать пожарных, б) попытаться ликвидировать возгорание собственными силами, в) поменьше паниковать, по возможности сохраняя жизнерадостное восприятие мира.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Ничего этого не сделал британец-владелец BMW 3, когда по непонятным причинам у его автомобиля загорелся задний бампер.

Растяпа-водитель не только не добрался до лежащего в багажнике огнетушителя, но еще и раздул пламя своими бестолковыми манипуляциями. Вместо того, чтобы чем-нибудь накрыть источник возгорания и перекрыть к нему доступ кислорода, он принялся размахивать какой-то тряпкой, дуть на пламя и даже в отчаянии пинать пылающую машину.

Все эти действия, вопреки ожиданиям автовладельца, ничуть не помогли. Это видео стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы раз и навсегда запомнить, как нельзя тушить машину.

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